2026WBC広報事務局が発表3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで野球日本代表「侍ジャパン」対豪州戦を天皇陛下が観戦すると27日、2026WBC広報事務局が発表した。天皇陛下は3月8日に東京ドームで行われる豪州戦を観戦する。当日はすでにチケットも完売。満員が予定されている。侍ジャパンが属するプールCは3月5日に開幕する。日本代表の開幕戦は翌6日のチャイニーズ・タイペイ戦。27日に名