強化試合が行われるバンテリンドーム、チケットは完売大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」のため、15時過ぎに球場入りした。侍ジャパンの選手たちが乗ったバスを一目見ようと、球場の外では1000人を超えるファンが待ち構え、警察官も警戒にあたっていた。大谷はグレーのトレーニングウェアで、菊池雄星投手（エンゼルス）に続いて球場入り。ファンからは「キャー！