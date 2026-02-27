春にぴったりなピンク色のポケモンたちが大集合！シンプルな原料と菓子職人の技術を生かしたお菓子作りで親しまれる「ユーハイム」。この春、ピンク色のポケモンたちが登場するスプリングコレクション「ユーハイムスプリング」が期間限定で販売されます！「ユーハイム」はお菓子の製造工程に、食品添加物を使わない「/0(スラッシュゼロ)」のお菓子にこだわって作っています。どれも健康的な商品で、安心して食べることができます！