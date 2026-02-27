ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』にも出演した女優カン・ミョンジュさんの1周忌を迎えた。カン・ミョンジュさんは2025年2月27日、がん闘病の末この世を去った。享年53。【画像】“日テレドラマ”が『ウ・ヨンウ』と酷似で炎上カン・ミョンジュさんの娘で女優のパク・セヨンは当時、自身のSNSで「母が昨日の午後、遠い旅路へと旅立った。俳優カン・ミョンジュ、母が愛した舞台や輝かしかった瞬間を共に覚えていていただければあ