女優の吉井怜が２７日までにＳＮＳを更新。夫で俳優の山崎樹範が５２歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫婦ショットを公開した。自身のインスタグラムに「しげさん（＠ｚａｋｉｎｏｒｉ９）の誕生日」と山崎の誕生日を報告すると、夫婦ショットをアップした。続けて「今日は私が！と久しぶりにご飯を作ってみたら自分の手際の悪さに泣きそうになったそれでも、美味（おい）しいと食べてくれてありがとう」と夫婦の仲むつま