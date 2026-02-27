女優の大塚千弘（３９）が２７日、第２子を出産したことを発表した。自身のインスタグラムを更新し、「皆様⁡お久しぶりです！お元気ですか？私事で大変恐縮ですがこの度、第２子を出産致しました」と報告。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました」と喜びをつづり、「産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命