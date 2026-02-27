お笑いタレントの平野ノラが25日、オフィシャルブログを更新。バレーボールロケで感じた“縁”についてつづった。 小学生からバレーボールを始め、学生時代は強豪校でキャプテンを務めていた平野。その経験を生かして、これまでバレーボールに関する様々なイベントや番組に出演している。 この日、「バレーボールのご縁」と題してブログを更新。「バレーボールロケ」と切り出し「素晴らしい選手との撮影 平野幸せです！」と喜び