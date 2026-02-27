パドレスの松井裕樹投手が日本時間27日、WBC辞退した経緯や心境を明かしました。今キャンプ中に左内転筋を痛めた松井投手。26日にはWBC出場辞退が正式に発表され、侍ジャパンは追加で中日の金丸夢斗投手を招集しました。そして発表から翌日、チームの練習前に、松井投手が取材に応じ、辞退を決断した現在の心境について明かしました。松井投手はまず「葛藤はすごくあったんですけど、状態でみたら、まあ即断というか、即決というか