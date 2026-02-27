劇団四季は27日、公式サイトを更新。開場中、10公演で自席からの写真撮影が可能になると発表した。【画像】「チケット保険」保険料例や補償対象などサイトでは「開場中、ご自席からの写真撮影が可能となります」と題したお知らせを更新。「劇団四季の下記公演につきまして、開場中に限り、ご自席から写真を撮影いただけます」と伝えた。撮影可能な時間帯は本編上演5分前まで開場中のみ。撮影される方ご自身のお座席からのみ