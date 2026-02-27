漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が26日深夜、SNSを更新。この日、劇場公演をこなしたが、実はフラフラ状態だったことを明かした出演したのは、大阪ミナミの本拠・なんばグランド花月公演の2日目。前夜には楽しい宴があったようで、ブログで「久々に前日の楽しい酒が進み過ぎて……二日酔い」「なんかフラフラで舞台へ」と正直に打ち明けた。こんな状態で舞台にあがったのは10年以上ぶりだったようだが、「