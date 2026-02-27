7人組グローバルグループ・ENHYPENが「リステリン」のアンバサダーに就任。新CM「TO DO LIST LISTERINE」が3月2日より、放送を開始する。【動画】ENHYPENの仲良し感満載＆爽やかすぎる笑顔にキュンマウスウォッシュのパイオニアとして市場をけん引し、日本での売上No.1薬用マウスウォッシュ「リステリン」を展開するKenvue（ケンビュー）は、ENHYPENを「リステリン」の新アンバサダーとして起用した。2日より、ENHYPENが出演