韓国ドラマ「おバカちゃん注意報〜ありったけの愛〜」「ああ、私の幽霊さま」などに出演し日本でも人気を集めたベテラン俳優のイム・ジュファン（４３）が昨年８月、物流センターで働く姿を目撃されていたことが最近になってオンライン上で話題を集めていると２７日、現地メディアのスポーツソウルなどが報じた。記事によるとこの日、イム・ジュファンの所属事務所・ＢａｓｅＣａｍｐカンパニーが同メディアの取材に応じた