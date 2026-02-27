JKAは27日、柳詰正宏（38＝福岡・97期）から禁止物質が検出されたと発表した。昨年11月18日、小倉で行われたG1競輪祭中のドーピング検査でテストステロンを検出。JKAはドーピング違反と認定し、3月1日から12カ月の斡旋停止を決定した。柳詰は競輪学校（現:日本競輪選手養成所）で在校8位の成績を残し、10年1月にデビュー。13年後期からS級入りを果たすと、ガッツある突っ込みを武器に降級せず安定。昨年2月に地元小倉で念願のS