ロックバンドZEPPET STOREのボーカル＆ギター木村世治（58）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。父の死去を報告した。木村は「父が旅立ちました」と報告。「メンバーとFMいわき、そしてヘッドワックス松本代表に通知しただけなんですが、とても華やかな葬儀となりました。皆様のご厚情、心より御礼申し上げます」と、メンバーや、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組の関係者、自身を見いだした恩人でもある元X JAPANのhi