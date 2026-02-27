KizunaAIが、“KizunaAI New Update”として、ニューシングル「KAMACHO」のリリースを発表。配信開始とあわせてMVが公開され、さらに新たな3Dビジュアルも公開された。 （関連：【映像あり】KizunaAI、新3Dビジュアルで登場する「KAMACHO」MV） さいとうなおきが手掛けた新3Dビジュアルは、初期モデルの衣装デザインを踏襲しながら“可愛さ”と“新しさ”が共存するビジュアルにアップデートされたものに