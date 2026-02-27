私はカスミ。ある夜、夫から突然あることを提案されました。それは近くに住む義母との同居でした。義母は優しく社交的で、友人も多く、夫が言う通り家にいる時間は短そうです。義実家は広く、部屋数も申し分ありません。水回りや玄関は共有で、いわゆる完全同居になりますが、食事は分担制で、お互い文句を言わないというルールになりそうです。最初は驚きましたが、義母のポジティブな人柄や広い家、そして夫が提示する条件を考え