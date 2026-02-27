令和８年２月２７日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北・東・西日本の気温は、向こう１週間程度は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、３月３日頃まではかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並の日が多いでしょう。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移