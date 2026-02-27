米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが27日、自身のインスタグラムを更新。「お雛様〜今年も飾れました」と書き出し、雛人形を飾った自宅ショットを披露した。【写真】「ひょうきんなお顔」「可愛い」LAの自宅に飾った雛人形を披露した桃井かおり張り子風の雛人形で、木製の棚らしきスペースに男雛と女雛が並んで飾られている。季節の行事を大切にしているようで、投稿には「生き遅れないよう、こうして季節の節