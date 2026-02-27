テレビ朝日アナウンサーの桝田沙也香（32）が26日、インスタグラムを更新。手作りのおせち料理を披露した。【写真多数】「豪華」「どれも見た目プロ」桝田沙也香アナが手作りした“12種類のおせち”1月の投稿で「今年のお料理の目標は、『お節料理を全て丁寧に作れるようになること』」と宣言していた桝田アナ。これまでに、「お雑煮」「昆布巻き」「田作り」「錦卵」「とり鉄扇」「紅白なます」「伊達巻」「栗きんとん」と多