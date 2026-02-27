今週（2月20日～2月26日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：関税リスクとAI懸念で急落も、ETF資金流入を契機に反発 ビットコインは、トランプ関税リスクの再燃とAIを巡る懸念を受けて一時大きく下落したが、その後は米国株の反発と現物ETFへの大幅資金流入を背景に急速に買い戻され、高値圏でもみあう展開となった。 週前半はリスクオフが鮮明となった。米最高裁がトランプ米大統領による関税措置について違法（