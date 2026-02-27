お笑いコンビ、ロッチ中岡創一（48）が、26日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。怖いと思う女性芸人を明かした。この日のテーマは「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」。中岡は「緊張する後輩芸人は、Aマッソの加納ちゃん。同じ事務所なんですけど」と語ると、そのきっかけについて「決定的に怖いと思ったのが、名古屋の番組で若手芸人を紹介するってなって、（相方の）コカド君がAマッソを選んだ