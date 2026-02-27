格闘家の朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が、27日までに更新された自身のマネジャーである伊師美和氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。元格闘家ユーチューバーへの法的措置について言及した。この日は未来への質問動画が投稿された。ファンから「法的措置の件はどうなりそうですか？」という質問が届いた。2月上旬にTikTokライブで「個人的にはどうでもよくて無視しようと思ってたんだけど、ブレイキングダウンのオーディシ