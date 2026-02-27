プロゴルファーでタレントの東尾理子（50）が、26日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（午後9時50分）に出演。夫で俳優の石田純一（72）にサプライズを仕掛けた。石田と東尾は地下1階、地上2階の賃貸一軒家に家族5人で暮らしている。部屋の片付けのために番組から訪れたタレント菊地亜美（35）に、東尾は「私はホテルみたいな何もないのが理想で、自分がコントロールできる空間は、なるべく物を減らしたいんですけど」と話した。