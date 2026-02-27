女優平愛梨（41）が27日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。サッカー日本代表のGF長友佑都が夫との海外生活で、鶏むね肉と思って別の肉料理を作って驚いたエピソードを披露した。長友とは4人の男児をもうけている。司会黒柳徹子は「今は4人の子どものお母さん。育児に仕事に奮闘中。子どもは4人、何歳ぐらいになったんですかね」と聞くと、平は「上から8歳、6歳、4歳、2歳。みんな男の子なんです」と説明した