鹿児島銀行のトップが交代します。 鹿児島銀行は、さきほど、緊急の記者会見を開き、4月1日付けで、碇山浩美副頭取が頭取に昇格する役員人事を発表しました。 新しく鹿児島銀行の頭取に就任するのは、碇山浩美副頭取です。鹿児島銀行の新頭取就任へ 碇山浩美副頭取の略歴と抱負 碇山新頭取は、薩摩川内市出身の63歳で、専修大学を卒業後、1985年鹿児島銀行に入行。卸本町支店長や、融資部長などを歴任し、2024年4月から、副頭