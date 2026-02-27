ドイツ1部ヴォルフスブルク所属の20歳FW塩貝健人が、21日に開催されたアウクスブルク戦（第23節）でドイツに移籍後、初となるゴールを決めた。【もっと読む】19歳MF佐藤龍之介を「W杯へ連れていくべき」と専門家 U23アジア杯でMVP&得点王マーク1−1で迎えた後半20分に交代出場した塩貝は同26分、右サイドの味方選手にボールが渡ると自陣センターサークル付近から猛然とダッシュ。PA内に入ったところで右からグラウンダーの