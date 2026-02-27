明日28日と明後日3月1日は、東京都心で最高気温20℃が予想されるなど、4月並みの暖かさとなる所が多くなり、日中はコートを脱いで過ごすことができそうです。一方、来週半ばには再び冬のコートの出番となりそうです。日ごとの気温差や、日中と朝晩の気温差で体調を崩さないよう、服装で上手に調節してください。日ごとの気温差が大きい28日・1日は4月並み3日は冬の寒さの所も今週末は日本付近に暖かい空気が流れ込んで、全国的