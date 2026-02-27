元「モーニング娘。」の後藤真希（40＝写真）が2月28日にファンとバスツアーを開催。日帰りだが、内容は盛りだくさんで、後藤とランチ、そしてツーショット撮影。さらには一緒にキャンドル作りなんて企画もあって、お値段3万3000円ナリ。この価格は《安い》か《高い》かで、SNS上に意見が相次いでいる。・“透け写真集”バカ売れ後藤真希のマイルドヤンキーぶり…娘・希空デビューの辻希美とともに強い地元愛「さらにお土産もつ