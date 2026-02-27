日本時間午後１１時４５分に２月の米シカゴ購買部協会景気指数が発表される。大方の予想は５２．１となっており、前月の５４．０を下回り、３カ月ぶりに低下するとみられている。１７日に２月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、１９日に２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発表されており、どちらも予想を上回っていた。２月の米シカゴ購買部協会景気指数も同様の結果になれば、ドルが買われる可能性が