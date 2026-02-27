VisionMaster Max Valerionが、Makuakeにて先行販売中のプロジェクター「VisionMaster Max」のプロジェクトが27日、最終日を迎えた。支援額は3億円を突破している。これを記念し、VisionMaster Max購入者全員に、3Dメガネ2個セット(12,000円相当)が無料でプレゼントされる。3Dメガネはプロジェクト終了後に発送予定。 Valerion VisionMaster Maxは、独自開発のNoirSceneシステムによる立体感のある黒表現、DLP方式で