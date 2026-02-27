3月14日（土）からPrime Videoにて順次見放題配信 （C）1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 Prime Videoは、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開に先立ち、劇場版シリーズ全28作品を、3月14日0時から5回に分けて順次見放題配信する。 原作コミックスは全世界で累計発行部数2億7,000万部を突破し、TVアニメシリーズも今年放送30周年を迎える大人気アニメ「名探偵コナン」。 劇