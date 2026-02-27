イランでNHKの記者が拘束されたとの報道を受け、ジャーナリストの権利などを守る団体が、イラン当局に即時解放を求めました。【映像】イラン・テヘランの様子アメリカを拠点とするジャーナリスト保護委員会は26日、イラン当局にNHKの支局長を含む拘束されたすべてのジャーナリストの即時解放と押収したものの返還を求めました。また、情報筋の話として支局長は先月20日イラン革命防衛隊に拘束され、エビン刑務所に移送された