テレビ朝日の番組『しあわせのたね。』では、さまざまなSDGsの課題に取り組み、暮らしを未来へ紡ぐ“はじめの一歩”を踏み出した人たちを紹介している。今回取り上げるのは、沖縄でコーヒー栽培に挑む一色康平さん（ネスレ日本 ネスカフェ沖縄コーヒープロジェクト）だ。一色さんたちは自治体などと連携し、沖縄で国産コーヒーの特産品化を目指すプロジェクトを立ち上げた。沖縄県内の耕作放棄地などを活用し、これまで生産量が限