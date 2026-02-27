ＳＭＣが３日ぶりに反発。大和証券は２６日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は５万円から８万８０００円に見直した。昨年末から年明けにかけ、中国や米国を中心に受注高が回復基調にあることを評価。主な牽引役は半導体向けだが、中国では白物家電やスマホ、産業機械、ＥＶなど幅広い業種向けで受注が回復基調にあるという。また、５月をメドに開示を予定している