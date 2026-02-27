午後３時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は１４１９、値下がり銘柄数は１４４、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、鉱業、建設、卸売、水産・農林、鉄鋼など。値下がりは精密機器のみ。 出所：MINKABU PRESS