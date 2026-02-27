三代目 J SOUL BROTHERSが、グループ9度目となるドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND ～FOREVER～”』の詳細を発表した。 （関連：【映像あり】三代目 J SOUL BROTHERS、“湿度”を通して大人の色気を可視化した「Through The RAIN」MV） 本ツアーは、6月6日の福岡 みずほPayPayドーム福岡での公演を皮切りに、東京、大阪、愛知にて4都市6公演を開催予定。