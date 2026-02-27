ポイ活、特売、値引きシール！40代〜60代女性101人に聞いた「本気の節約術」リアル回答集【マンガを読む】アラフォー女性のお金の悩み、どう解決する？日々の生活を守るために精一杯がんばっているけれど、「これ以上、どこを削ればいいの？」「節約にも疲れた…」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな時は、周りの人たちの知恵をちょっとのぞいてみませんか？「これなら私にもできそう」「そんな工夫があったんだ！