そのたるみ、放置しないで！すき間時間にできる「二重あごリセットストレッチ」【画像で見る】こんなに違う！フェイスラインがシュッと見える写真写りのコツ気になるあご周りのたるみ。メイクではごまかしきれないのが悩みの種ですよね。そこで今回は、テレビを見ながら、休憩中に一息つきながら、すき間時間にサッとできる二重あごのリセットストレッチをご紹介します！さらに、フェイスラインがシュッと見える写真写りのコツも