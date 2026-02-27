LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」内で予定の作成・共有・リマインドまで完結できる新機能「LINEカレンダー」の提供を3月に開始する。日常のやりとりから自然に予定を登録できる、これまでにない予定管理機能だ。●トークから直感的に予定作成LINEカレンダーは、トーク内に出てきた日付をタップするだけで予定作成につながるハイパーリンク機能が最大の特徴。メッセージを長押しして予定を作成することもでき、