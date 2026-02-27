リンクをコピーする

ロサンゼルス・クリッパーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年2月27日（金）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 88 - 94 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはミネソ