ハクバ写真産業は、YKKの日本製クイックリリースパーツを採用したカメラストラップ「アンチツイストストラップ」シリーズ7種を2月27日に発売した。●撮影や移動中のストレスを解消「アンチツイストストラップ」は、クイックリリースパーツのコネクター部に組み込まれた円筒形のアンカーが、カメラの動きに合わせて360度自由に回転。撮影中や移動中に起こるストラップの不快なねじれや絡まりを軽減し、常に快適な装着感を提供す