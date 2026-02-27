27日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝155円84銭前後と、前日午後5時時点に比べ20銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円02銭前後と34銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース