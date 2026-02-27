中国のスポーツメディア・体壇周報は27日、バスケットボールのワールドカップアジア地区予選Window2で中国が日本に勝利したことについて、国際バスケットボール連盟（FIBA）のSNS公式アカウントが「中国が勝利を盗んだ」と投稿し、物議を醸していると報じた。26日に沖縄サントリーアリーナで行われた試合は、日本が一時15点をリードするも、中国がそこから追い上げ、87-80で大逆転勝利をつかんだ。体壇周報はこの試合について、「