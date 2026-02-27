世界経済フォーラム（WEF）の総裁兼最高経営責任者（CEO）であるボルゲ・ブレンデ氏は2月26日に辞任を発表しました。これまでの数週間、WEFはブレンデ氏と性犯罪で有罪判決を受けた後に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏との関係について独立調査を行っていました。ブレンデ氏は元ノルウェー外相であり、2017年にWEF総裁に就任しました。米司法省が1月末に公表したエプスタイン文書の中で、ブレンデ氏は60回以上も言及され