与党は、日本の領海や排他的経済水域（ＥＥＺ）の基点となる国境離島のうち、過疎化が進まないよう国の支援が特に必要な「特定有人国境離島地域」に、北海道の天売（てうり）島・焼尻（やぎしり）島や東京都の新島・式根島など４地域６島を追加指定する方針を固めた。安全保障上の重要性が増す国境離島の保全を強化するのが狙いだ。議員立法の関連法改正案を今国会に提出し、成立を目指す。自民党の離島振興に関する会合が２７