◇練習試合ロッテ―韓国・斗山（2026年2月27日都城コアラのマーチスタジアム）前夜から降り続く雨のため、午前8時10分に中止が決定。ナインは都城パイの実ドーム（屋内練習場）で調整した。28日は開幕カードで激突する西武と今季初対戦。サブロー監督は「まずは向こうの戦力がガラッと変わっているので、そこを見ないといけないですね。うちはまあ、今までやってきたことをやるだけですけど。いろいろ見ながら戦略を考え