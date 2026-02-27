ニューヨーク近代美術館など国内外の美術館で個展を開催して「第27回高松宮殿下記念世界文化賞」「東京都名誉都民顕彰」を受賞。文化功労者でもある世界的アーティストでグラフィックデザイナーの横尾忠則氏が、2026年6月27日に90歳を迎える。その横尾氏が2月26日に自身のXを更新したのだが、ポストした内容について各方面で心配が広がっている。「横尾さんは数年前に急性心筋梗塞でカテーテル手術を受けたそうです。今は体調