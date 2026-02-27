DeNAは27日、球団オリジナル醸造ビール『BAYSTARS WHITE（ベイスターズ・ホワイト）』が「ジャパン・グレートビア・アワーズ2026」Keg・Belgian-Style Witbier部門にて金賞を受賞したと発表した。“バランス”、“アフターテイスト”、“状態”が秀でており、なおかつ飲む⼈の⼼に残る“魅⼒”をもつビールを評価する大会となっており、球団オリジナル醸造ビールとしては初の金賞受賞となる。また、同じく