ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで銅メダルミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。初出場とは思えない堂々たる演技とともに、天真爛漫なキャラクターも話題に。泣き方を示す6文字が急拡散される事態にも発展している。中井は銅メダルという結果を知ると涙。金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）らとハグを交わした後、両手を目の下に当て