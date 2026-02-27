PCAが語る大谷翔平の凄み「どんどん前に進んでいる」カブスのPCAこと、ピート・クロウ＝アームストロング外野手が、米ポッドキャスト番組「ジ・オールドマン・アンド・ザ・スリー」に出演。ドジャースの大谷翔平投手について言及し、「あんなことをやってのける男を説明するのは難しい」と、その“唯一無二”の存在感について語っている。同メディアは24日（日本時間25日）、YouTubeで対談動画を公開。クロウ＝アームストロン